M5S | Conte | ' ecco carta valori | è identità Movimento | ne orienterà azione' 2

(Di mercoledì 28 luglio 2021) (Adnkronos) - A partire dei beni comuni. "Lazzdella categoria dei beni comuni si ascrive fortemente alla necessità di assumere la persona umana come centro dell'dello Stato - afferma- I beni comuni rendono infatti possibile l'esercizio dei diritti fondamentali e il libero sviluppo della persona. Essi costituiscono una particolare tipologia di beni pubblici su cui nessuno può vantare pretese esclusive. Appartengono a tutti e a nessuno, il loro godimento è diffuso e la loro gestione richiama processi partecipativi e inclusivi delle comunità. L'acqua, l'aria, le foreste, i ghiacciai, i tratti di ...

ItaliaViva : Il PD che insegue il M5S e Conte sul tema della giustizia è del tutto incomprensibile. @elenabonetti - davidefaraone : Sono circa 1000 gli emendamenti alla riforma del processo penale che il M5S ha depositato in commissione giustizia… - petergomezblog : Riforma Cartabia, Conte: "Nessuno si azzardi a dire che il M5s fa una battaglia ideologica. Noi difendiamo lo Stato…

Lo dice Giuseppeuscendo da Montecitorio dove ha visto i deputatidi alcune commissioni.si è recato al Senato per un nuovo ciclo di incontri. . 28 luglio 2021"Il tempo che abbiamo deve essere dedicato alle questioni rimaste sul tappeto", ha detto Federico(Leu), riferendosi ai 400 emendamenti presentati, molti del. ©“La valorizzazione della categoria dei beni comuni si ascrive fortemente alla necessità di assumere la persona umana come centro dell’azione dello Stato – afferma Conte – I beni comuni rendono infatti ...Dopo il nuovo Statuto, Giuseppe Conte ha presentato sui social anche la Carta dei principi e dei valori, un “testo fondamentale per chiarire ...