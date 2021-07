Judo, Olimpiadi Tokyo: Maria Centracchio cede in semifinale e si giocherà il bronzo con l’olandese Franssen (Di martedì 27 luglio 2021) Dopo tre vittorie consecutive arriva la prima sconfitta di giornata per Maria Centracchio, che avrà comunque la possibilità di giocarsi una medaglia contro l’olandese Juul Franssen nella finale per il bronzo ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021 nella categoria fino a 63 kg di Judo. La nativa di Isernia ha ceduto il passo in semifinale alla fortissima slovena Tina Trstenjak, n.2 del ranking mondiale e campionessa olimpica in carica, che a questo punto sfiderà la fenomenale francese Clarisse Agbegnenou in una finale di livello stellare per provare a bissare il ... Leggi su oasport (Di martedì 27 luglio 2021) Dopo tre vittorie consecutive arriva la prima sconfitta di giornata per, che avrà comunque la possibilità di giocarsi una medaglia controJuulnella finale per ilai Giochi Olimpici di2021 nella categoria fino a 63 kg di. La nativa di Isernia ha ceduto il passo inalla fortissima slovena Tina Trstenjak, n.2 del ranking mondiale e campionessa olimpica in carica, che a questo punto sfiderà la fenomenale francese Clarisse Agbegnenou in una finale di livello stellare per provare a bissare il ...

