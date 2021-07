Segna, esulta e si rompe il crociato: la sfortuna di un centrocampista durante i preliminari di Champions (Di venerdì 23 luglio 2021) Brutta disavventura accaduta ad un giocatore polacco durante i preliminari di Champions League. Il calciatore del Legia Varsavia, Bartosz Kapustka rischia di stare fermo a lungo per un infortunio al ginocchio rimediato nel match contro il Flora Tallinn. La notizia clamorosa è che il giocatore di è rotto il crociato esultando dopo un gol realizzato. Come riferito dallo stesso Legia Varsavia, quanto accaduto al giocatore è stato davvero assurdo. Il centrocampista, al 3? minuto di gioco, si è reso protagonista di una bella azione personale, terminata con un sinistro scoccato dal limite ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 23 luglio 2021) Brutta disavventura accaduta ad un giocatore polaccodiLeague. Il calciatore del Legia Varsavia, Bartosz Kapustka rischia di stare fermo a lungo per un infortunio al ginocchio rimediato nel match contro il Flora Tallinn. La notizia clamorosa è che il giocatore di è rotto ilndo dopo un gol realizzato. Come riferito dallo stesso Legia Varsavia, quanto accaduto al giocatore è stato davvero assurdo. Il, al 3? minuto di gioco, si è reso protagonista di una bella azione personale, terminata con un sinistro scoccato dal limite ...

