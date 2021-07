Mario Venuti, le tappe siciliane del tour (Di venerdì 23 luglio 2021) Prosegue il tour estivo di Mario Venuti con due importanti date a Messina il 24 luglio, concerto che apre la rassegna all’Arena Villa Dante, e il 31 luglio a Valderice (TP). Infatti dopo la pubblicazione di due singoli, che faranno parte del progetto discografico in uscita al termine dell’estate, contenenti “Ma che Freddo fa”, uscito il 7 maggio, e “Xdono”, uscito il 2 luglio, il cantautore siciliano incontra il proprio pubblico. E lo fa infatti nella dimensione a lui più congeniale, quella dal vivo. Un’occasione dunque per ascoltare, oltre al suo repertorio più famoso, anche un assaggio dei brani di questo nuovo progetto. Il live, con ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 23 luglio 2021) Prosegue ilestivo dicon due importanti date a Messina il 24 luglio, concerto che apre la rassegna all’Arena Villa Dante, e il 31 luglio a Valderice (TP). Infatti dopo la pubblicazione di due singoli, che faranno parte del progetto discografico in uscita al termine dell’estate, contenenti “Ma che Freddo fa”, uscito il 7 maggio, e “Xdono”, uscito il 2 luglio, il cantautore siciliano incontra il proprio pubblico. E lo fa infatti nella dimensione a lui più congeniale, quella dal vivo. Un’occasione dunque per ascoltare, oltre al suo repertorio più famoso, anche un assaggio dei brani di questo nuovo progetto. Il live, con ...

