Doctor Strange 2 | che legame ci sarà con la serie What if…?

Ci saranno molte sorprese in arrivo per i fan della Marvel. Dopo una lunga attesa, infatti, si stanno iniziando a scorgere delle connessioni tra le diverse trasposizioni delle opere appartenenti alla nota catena di fumetti. In particolare, il trailer della serie animata What if…? in uscita su Disney+ l'11 agosto 2021, ha mostrato un avvenimento che potrebbe essere presente anche nel film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Si tratta della feroce battaglia tra Captain Carter e un orribile mostro armato di molteplici tentacoli. Gli affezionati hanno subito pensato a un rifacimento della lotta ...

