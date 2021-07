Dadone sulla giustizia | ipotesi dimissioni ministri M5S da valutare con Conte

(Di venerdì 23 luglio 2021) L’dideiM5s dal governo Draghi, se non ci saranno “miglioramenti” alla riforma della, ”è una cosa dainsieme a Giuseppe”. Così il ministro alle Politiche Giovanili, Fabiana, ad Agorà Estate. “Se è a rischio l’appoggio dei Cinque Stella al governo? - ha aggiunto -. Dipende quale sarà l’apertura sulle modifiche tecniche. L’obiettivo di tutti non è certo garantire le impunità in certi casi, ma velocizzare i processi. La tematica della prescrizione così come impostata non credo raggiunga l’obiettivo. Ci aspettiamo ...

