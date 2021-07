Anzio | 47enne trovato morto in casa | disposta l' autopsia

(Di venerdì 23 luglio 2021) Stando a quanto scrive 'La Gazzetta di Mantova', per l'uomo di 49 anni i tempi per i funerali si prospetterebbero lunghi. La sua salma si troverebbe infatti dentro la cella frigorifera. Avvertiti i ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Anzio 47enne

Il Caffè.tv

Adun uomo di 47 anni è stato trovato morto in casa. Disposta l'autopsia. Sarebbero ancora in corso le verifiche. Argomenti trattatitrovato morto, sul corpo non ci sono segni di violenzatrovato morto, sequestrata l'abitazionetrovato morto, disposta l'autopsia sul clochard di Suzzara Dramma ...A.,egiziano, trovati in possesso di 17, 2 gr di cocaina e 2 gr di hashish. "Ho iniziato un'...del Reparto Prevenzione Crimine Padova nel corso dei servizi di Alto Impatto nella zona di- ...Dramma ad Anzio dove un uomo di 47 anni è stato trovato morto in casa. Le Forze dell'ordine hanno disposto l'autopsia.Ventinove condanne e due assoluzioni per gli imputati nel processo antimafia denominato "Magma", relativo agli affari portati avanti soprattutto con il narcotraffico dal clan Bellocco di Rosarno, mett ...