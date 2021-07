Stadio della Roma a Tor di Valle, revocata la delibera di interesse pubblico. Raggi: “Voltiamo pagina. Ora è possibile un nuovo progetto” (Di giovedì 22 luglio 2021) L’Assemblea capitolina ha dato il via libera alla delibera sulla revoca di pubblico interesse relativa al progetto dello Stadio di Tor di Valle. La delibera è stata approvata con appello nominale con 17 voti favorevoli su 17 votanti. “Ora è possibile un nuovo progetto per lo Stadio della Roma. Si apre un nuovo capitolo per rilancio città” ha scritto su Facebook la sindaca Virginia Raggi. “Oggi Voltiamo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 22 luglio 2021) L’Assemblea capitolina ha dato il via libera allasulla revoca direlativa aldellodi Tor di. Laè stata approvata con appello nominale con 17 voti favorevoli su 17 votanti. “Ora èunper lo. Si apre uncapitolo per rilancio città” ha scritto su Facebook la sindaca Virginia. “Oggi...

