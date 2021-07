Morto per il cedimento del ponte sul Naviglio: gli indagati salgono a quattro (Di giovedì 22 luglio 2021) Milano - salgono a quattro gli indagati per la morte di Andrea Elifani, 40enne deceduto in ospedale lo scorso 2 aprile dopo essere precipitato per il cedimento di un tratto della balaustra di un ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 22 luglio 2021) Milano -gliper la morte di Andrea Elifani, 40enne deceduto in ospedale lo scorso 2 aprile dopo essere precipitato per ildi un tratto della balaustra di un ...

Advertising

EnricoLetta : Oggi a #Voghera un uomo è morto, per colpa di una #pistola. È un giorno triste. Saranno inquirenti e autorità giudi… - ilpost : È morto per un infarto l’attore Libero De Rienzo, aveva 44 anni - NicolaPorro : ?? Ci martellano con la variante per chiudere ancora, il turismo è già morto, #Giorgetti contro il #greendeal e i gi… - gabberrrrr : RT @fratotolo2: Molte testate utilizzano i non vaccinati morti o ricoverati come monito. Capovolgiamo questa retorica. Gonzalo Meyer, ex ce… - Majden3 : RT @Emilystellaemi2: Spot non c'è più, il cane eroe è morto per difendere la sua padrona durante una rapina -