"L'appello a non vaccinarsi è l'appello a morire". Draghi gela Salvini: "Senza protezione si deve chiudere tutto di nuovo" – Video

"l'appello a non vaccinarsi è l'appello a morire. Non ti vaccini, ti ammali, muori. Oppure fai morire. Non ti vaccini, contagi, lui o lei muoiono". È la risposta di Mario Draghi, in conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri, a un giornalista che gli legge le parole di Matteo Salvini, secondo cui ci si dovrebbe vaccinare sopra i 60 anni, mentre sotto i 40 non ce ne sarebbe bisogno. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

