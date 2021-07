Incidente in vacanza per Enrica Bonaccorti: “Al pronto soccorso fino all’alba” (Di giovedì 22 luglio 2021) Non sono partite con il piede giusto le vacanze estive di Enrica Bonaccorti. A raccontarlo è stata lei stessa su Instagram, con una lunga didascalia a corredo di uno scatto pubblicato ieri 21 luglio nel quale è ritratta con un braccio ingessato. “Che dire… appena arrivo cado dalle scale, prima notte al pronto soccorso fino all 4.30…” ha esordito lei. Poi ha spiegato: “Stamani piccolo intervento per riallineare le ossa, poi gesso. Il dramma è che è il polso destro, io con la mano sinistra ho problemi a suonare un citofono! Tutti bravissimi e gentilissimi al pronto soccorso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 luglio 2021) Non sono partite con il piede giusto le vacanze estive di. A raccontarlo è stata lei stessa su Instagram, con una lunga didascalia a corredo di uno scatto pubblicato ieri 21 luglio nel quale è ritratta con un braccio ingessato. “Che dire… appena arrivo cado dalle scale, prima notte alall 4.30…” ha esordito lei. Poi ha spiegato: “Stamani piccolo intervento per riallineare le ossa, poi gesso. Il dramma è che è il polso destro, io con la mano sinistra ho problemi a suonare un citofono! Tutti bravissimi e gentilissimi al...

