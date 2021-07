Allertati per schiamazzi notturni, carabinieri salvano donna con crisi epilettiche (Di giovedì 22 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCalitri (Av) – È accaduto questa notte a Calitri. Una donna in preda a crisi epilettiche è stata salvata dai carabinieri, intervenuti a seguito di segnalazione al 112 da parte di alcuni condomini disturbati da schiamazzi. Una volta che i carabinieri sono giunti sul posto, mentre questi erano impegnati ad acquisire informazioni in merito all’accaduto, improvvisamente una donna lì presente ha iniziato ad accusare forti dolori al petto, accasciandosi al suolo in preda ad una crisi epilettica. I carabinieri sono ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 22 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCalitri (Av) – È accaduto questa notte a Calitri. Unain preda aè stata salvata dai, intervenuti a seguito di segnalazione al 112 da parte di alcuni condomini disturbati da. Una volta che isono giunti sul posto, mentre questi erano impegnati ad acquisire informazioni in merito all’accaduto, improvvisamente unalì presente ha iniziato ad accusare forti dolori al petto, accasciandosi al suolo in preda ad unaepilettica. Isono ...

Advertising

anteprima24 : ** Allertati per schiamazzi notturni, #Carabinieri salvano donna con crisi epilettiche ** - SIENANEWS : Vigili del fuoco e 118 sono stati allertati intorno alle 14.30 di oggi, a Colle Val d'Elsa per le ricerche di un ra… - Thomasdr14 : RT @ilgiornale: L'ex presidente spaventato dalle manifestazioni. 'Servizi allertati per farlo espatriare domenica' - Bianca34874951 : RT @ilgiornale: L'ex presidente spaventato dalle manifestazioni. 'Servizi allertati per farlo espatriare domenica' - __IKO_ : RT @ilgiornale: L'ex presidente spaventato dalle manifestazioni. 'Servizi allertati per farlo espatriare domenica' -