Mino Raiola ha già scelto il destino di Pogba: la Juve è avvisata (Di mercoledì 21 luglio 2021) La Juventus sogna il gran ritorno di Paul Pogba. Mino Raiola, super procuatore del calciatore, ha già deciso il destino del ragazzo. La Juventus di Andrea Agnelli è al lavoro per regalare ai tifosi ed a Massimiliano Allegri nuovi innesti da inserire in rosa. Il sogno del patron bianconero resta il gran colpo a centrocampo. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

