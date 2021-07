Vaccino obbligatorio per i docenti a scuola, scontro nella maggioranza (Di martedì 20 luglio 2021) Si accende il dibattito sull’obbligo vaccinale per gli insegnanti. “Ci troveremo questa settimana con il Consiglio dei ministri e ci sarà una decisione collegiale. Certamente io porterò i risultati del Cts, che ovviamente presenterò a tutti”, dice il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi. “Attualmente siamo all’84%, come ha detto il generale Figliuolo, per la prima dose e al 75% per la seconda dose. C’è stata quindi una risposta molto responsabile e terremo conto anche di questo – ha aggiunto – Noi stiamo lavorando giorno e notte per riaprire in presenza nelle condizioni di sicurezza, poi sarà il governo nella sua collegialità a decidere”. Un dibattito che divide la ... Leggi su quifinanza (Di martedì 20 luglio 2021) Si accende il dibattito sull’obbligo vaccinale per gli insegnanti. “Ci troveremo questa settimana con il Consiglio dei ministri e ci sarà una decisione collegiale. Certamente io porterò i risultati del Cts, che ovviamente presenterò a tutti”, dice il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi. “Attualmente siamo all’84%, come ha detto il generale Figliuolo, per la prima dose e al 75% per la seconda dose. C’è stata quindi una risposta molto responsabile e terremo conto anche di questo – ha aggiunto – Noi stiamo lavorando giorno e notte per riaprire in presenza nelle condizioni di sicurezza, poi sarà il governosua collegialità a decidere”. Un dibattito che divide la ...

