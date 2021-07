Siderurgico di Taranto: sciopero. Sit-in di lavoratori davanti alla prefettura Indetto da Fiom, Fim e Uilm (Di martedì 20 luglio 2021) sciopero, oggi, di otto ore per ciascun turno, negli stabilimenti Acciaierie d’Italia. Fra essi ovviamente il Siderurgico di Taranto. L’agitazione è Indetta da Fiom, Fim e Uilm per protestare contro quella che ritengono mancanza di risposte concrete riguardo alle prospettive del gruppo. A Taranto è in corso il sit-in di lavoratori davanti alla prefettura. L'articolo Siderurgico di Taranto: sciopero. Sit-in di ... Leggi su noinotizie (Di martedì 20 luglio 2021), oggi, di otto ore per ciascun turno, negli stabilimenti Acciaierie d’Italia. Fra essi ovviamente ildi. L’agitazione è Indetta da, Fim eper protestare contro quella che ritengono mancanza di risposte concrete riguardo alle prospettive del gruppo. Aè in corso il sit-in di. L'articolodi. Sit-in di ...

Advertising

NoiNotizie : Siderurgico di #Taranto: sciopero. Sit-in dei lavoratori davanti alla prefettura - 7TonyStark7 : RT @TCommodity: Il piano del governo per fare di Taranto un polo siderurgico ‘green’ rischia di fare acqua da più parti. Oggi sulla @LaVeri… - hurree16 : RT @TCommodity: Il piano del governo per fare di Taranto un polo siderurgico ‘green’ rischia di fare acqua da più parti. Oggi sulla @LaVeri… - mrcrto : RT @TCommodity: Il piano del governo per fare di Taranto un polo siderurgico ‘green’ rischia di fare acqua da più parti. Oggi sulla @LaVeri… - GIOVANNISETTAN1 : RT @TCommodity: Il piano del governo per fare di Taranto un polo siderurgico ‘green’ rischia di fare acqua da più parti. Oggi sulla @LaVeri… -