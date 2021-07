Psg | Ramos | “Messi un fuoriclasse | per lui ci sarà sempre spazio nella mia squadra”

(Di lunedì 19 luglio 2021) Il nuovo difensore del Paris Saint-Germain Sergioha rilasciato un’intervista a TNT Sports. Tra i temi affrontati, un po’ a sorpresa, una considerazione su Leo, per il quale lo spagnolo ha speso parole al miele: “Lo reputo uno dei più grandi al mondo. Sarebbe fantastico giocare insieme a lui. Mi piace far parte della stessadei migliori e sarebbe bello averlo al mio fianco. Nel mio club ciper uncome lui“. L’ex Real Madrid ha poi parlato dei suoi nuovi compagni di: “Io e Neymar abbiamo un buon ...

Ultime Notizie dalla rete : Psg Ramos

...sempre più piede l'ipotesi di un passaggio al: CR7 a Parigi sarebbe in effetti la vera ciliegina sulla torta di una campagna acquisti faraonica e senza precedenti, dopo gli arrivi di Sergio,...- Il doppio fallimento in campionato e Champions ha convinto Al Khelaifi a comprare tutto il ... Sono così arrivati ai piedi della Tour Eiffel Wijnaldum, Sergio, Hakimi e Donnarumma . Ai soldi ...Il nuovo difensore del Paris Saint-Germain Sergio Ramos ha speso parole al miele per Messi ed ha parlato dei suoi nuovi compagni di squadra.PSG - Nel corso dell'intervista, Sergio Ramos ha parlato anche di un altro campionissimo, Neymar, che pare abbia avuto un certo ruolo nell'approdo a Parigi dello spagnolo: "Neymar ...