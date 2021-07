Mercati rionali, buona la prima per le aperture serali. Manzulli: «Così sosteniamo gli operatori» (Di lunedì 19 luglio 2021) È partito ufficialmente domenica 18 luglio a Talsano il calendario delle aperture serali straordinarie dei Mercati rionali di Talsano e Salinella.L’amministrazione Melucci, ha voluto sostenere gli operatori provati da un difficile periodo di chiusura e la prima tappa ha registrato un’ottima risposta da parte dei cittadini.«Dopo le restrizioni della pandemia – le parole dell’assessore allo Sviluppo Economico Fabrizio Manzulli -, siamo felici di questo ennesimo segnale di ripartenza. Abbiamo superato numerosi ostacoli per autorizzare la ripresa dei Mercati ... Leggi su tarantinitime (Di lunedì 19 luglio 2021) È partito ufficialmente domenica 18 luglio a Talsano il calendario dellestraordinarie deidi Talsano e Salinella.L’amministrazione Melucci, ha voluto sostenere gliprovati da un difficile periodo di chiusura e latappa ha registrato un’ottima risposta da parte dei cittadini.«Dopo le restrizioni della pandemia – le parole dell’assessore allo Sviluppo Economico Fabrizio-, siamo felici di questo ennesimo segnale di ripartenza. Abbiamo superato numerosi ostacoli per autorizzare la ripresa dei...

