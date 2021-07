Scuola | il turnover dei presidi | più conferme che volti nuovi Ecco il quadro generale istituto per istituto

Advertising

corriereadriatico.it

ANCONA - Cinquanta conferme su settanta scuole della provincia. Dieci le novità, due delle quali alla voce mobilità interregionale, altrettante le sedi ancora in cerca d'autore, una delle quali, a ...ANCONA - Al via il turnover dei dirigenti scolastici. Alessandra Rucci, preside del Savoia Benincasa, sostituirà Annarita Durantini alla guida del liceo scientifico Galileo Galilei. Mentre ...