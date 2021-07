Corso di primo soccorso per la Polizia: dalle manovre di base alla rianimazione con defibrillatore (Di domenica 18 luglio 2021) Sabato 17 luglio nell’aula Barborini D’Andrea della Questura della Provincia Bergamo, si è tenuta la cerimonia di consegna dei riconoscimenti al personale della Croce Rossa italiana Comitato di Bergamo impegnato nella realizzazione del Corso “primo socCorso e gestione delle emergenze” a favore di oltre 90 operatori di pubblica sicurezza della Polizia di Stato della provincia di Bergamo. Nell’occasione, il Questore Maurizio Auriemma ha incontrato il presidente Maurizio Bonomi e i formatori Sara Melis (responsabile del Corso), Anna Caccia, Danilo Di Febo e Giangiacomo Petrò, alla presenza ... Leggi su bergamonews (Di domenica 18 luglio 2021) Sabato 17 luglio nell’aula Barborini D’Andrea della Questura della Provincia Bergamo, si è tenuta la cerimonia di consegna dei riconoscimenti al personale della Croce Rossa italiana Comitato di Bergamo impegnato nella realizzazione delsoce gestione delle emergenze” a favore di oltre 90 operatori di pubblica sicurezza delladi Stato della provincia di Bergamo. Nell’occasione, il Questore Maurizio Auriemma ha incontrato il presidente Maurizio Bonomi e i formatori Sara Melis (responsabile del), Anna Caccia, Danilo Di Febo e Giangiacomo Petrò,presenza ...

