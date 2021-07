Caterina Balivo sui social senza freni “Nessuno deve …” (Di sabato 17 luglio 2021) Caterina Balivo è una bellissima donna ma soprattutto una bravissima conduttrice televisiva apprezzata da un numero sempre crescente di persone. L’ex conduttrice di ‘Vieni da me’ in piena pandemia ha avuto il coraggio di prendere una decisione molto importante ovvero quella di allontanarsi dal mondo della televisione per salvaguardare la sua salute ma soprattutto quella delle persone a lei care. Per mantenere il contatto con i suoi fan la Balivo ha però continuato ad utilizzare con frequenza i social network, e proprio tramite il suo profilo Instagram ha voluto rivolgere un particolare appello al sindaco di Amalfi. Ma ... Leggi su baritalianews (Di sabato 17 luglio 2021)è una bellissima donna ma soprattutto una bravissima conduttrice televisiva apprezzata da un numero sempre crescente di persone. L’ex conduttrice di ‘Vieni da me’ in piena pandemia ha avuto il coraggio di prendere una decisione molto importante ovvero quella di allontanarsi dal mondo della televisione per salvaguardare la sua salute ma soprattutto quella delle persone a lei care. Per mantenere il contatto con i suoi fan laha però continuato ad utilizzare con frequenza inetwork, e proprio tramite il suo profilo Instagram ha voluto rivolgere un particolare appello al sindaco di Amalfi. Ma ...

Advertising

Jeffry60779912 : RT @dea_channel: la dea Caterina Balivo in yellow ?????????? - famf_19 : RT @dea_channel: la dea Caterina Balivo in yellow ?????????? - caps2021 : RT @dea_channel: la dea Caterina Balivo in yellow ?????????? - dea_channel : la dea Caterina Balivo in yellow ?????????? - Mario34263403 : Mi domando come mai la RAI non faccia lavorare una brava bella donna come Caterina Balivo Ciao Catari' vieni da me ?? Mario -