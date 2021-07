Spezia, stangata dalla Fifa: mercato bloccato per 2 anni (Di venerdì 16 luglio 2021) La Fifa blocca il mercato dello Spezia per due anni. La commissione disciplinare della federazione internazionale stanga il club ligure per “infrazioni alle norme sul trasferimento internazionale di calciatori minorenni. “A seguito di un’indagine portata avanti dal dipartimento di esecuzione regolamentare della Fifa, la commissione disciplinare del massimo organismo calcistico ha rilevato che il club spezzino ha violato l’art. 19 del Regolamento Fifa sullo status e sul trasferimento dei giocatori avendo portato in Italia parecchi calciatori nigeriani minorenni”, si legge in un ... Leggi su italiasera (Di venerdì 16 luglio 2021) Lablocca ildelloper due. La commissione disciplinare della federazione internazionale stanga il club ligure per “infrazioni alle norme sul trasferimento internazionale di calciatori minorenni. “A seguito di un’indagine portata avanti dal dipartimento di esecuzione regolamentare della, la commissione disciplinare del massimo organismo calcistico ha rilevato che il club spezzino ha violato l’art. 19 del Regolamentosullo status e sul trasferimento dei giocatori avendo portato in Italia parecchi calciatori nigeriani minorenni”, si legge in un ...

