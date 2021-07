Dramma per l’ex pallavolista Paolo Bristrot, muore il figlio 18enne (Di giovedì 15 luglio 2021) Il fratello Alessandro era impegnato con l’Europeo U17 Ph. Credit: Federazione Italiana Pallavolo Alessandro Bristrot si trovava in ritiro in Albania con la Nazionale di Volley U17 dell’Italia impegnata con l’Europeo quando è arrivata la notizia. Il fratello Davide, 18 enni è stato trovato privo di vita nel suo letto. A fare l’amara scoperta, come spiega “Corriere della Sera”, sarebbe stata la mamma Barbara. La famiglia vive a Sedico, vicino Belluno dove il padre Paolo Bristrot ha giocato ed è stato ex pallavolista della Luxottica Belluno. Davide aveva concluso a giugno il quarto anno dell’Itis Segato di Belluno e a ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 15 luglio 2021) Il fratello Alessandro era impegnato con l’Europeo U17 Ph. Credit: Federazione Italiana Pallavolo Alessandrosi trovava in ritiro in Albania con la Nazionale di Volley U17 dell’Italia impegnata con l’Europeo quando è arrivata la notizia. Il fratello Davide, 18 enni è stato trovato privo di vita nel suo letto. A fare l’amara scoperta, come spiega “Corriere della Sera”, sarebbe stata la mamma Barbara. La famiglia vive a Sedico, vicino Belluno dove il padreha giocato ed è stato exdella Luxottica Belluno. Davide aveva concluso a giugno il quarto anno dell’Itis Segato di Belluno e a ...

Advertising

uiltoscana : RT @UILofficial: #Bombardieri: Ve ne siete accorti adesso del problema dei licenziamenti? Sono mesi che protestiamo per dare risposte a lav… - UilTrapani : RT @UILofficial: #Bombardieri: Ve ne siete accorti adesso del problema dei licenziamenti? Sono mesi che protestiamo per dare risposte a lav… - UILofficial : #Bombardieri: Ve ne siete accorti adesso del problema dei licenziamenti? Sono mesi che protestiamo per dare rispost… - AntonioCorsa : Non ho gli strumenti per giudicare il lavoro di un preparatore atletico. Gli ultimi 2 anni di Allegri sono stati un… - ElisaCheccaglin : @appuntidicarta Ti posso dire da bocciata in terza superiore che essere bocciati non è un dramma. Lì per lì ci rima… -