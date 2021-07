Paratriathlon | salgono a 5 i pass per le Paralimpiadi dell’Italia | sarà in gara anche Pier Alberto Buccoliero

(Di martedì 13 luglio 2021) World Triathlon, la Federazione internazionale del triathlon, ha assegnato il quintocomplessivo, il secondo nella categoria PTWC maschile, all’Italia, dopo le rinunce di Gran Bretagna e Tunisia. La carta paralimpica è stata poi data dalla FITRI a(Firenze Triathlon). Le dichiarazioni di Riccardo Giubilei, presidente della Federazione Italiana Triathlon: “In queste ultime ore ho avuto modo di interloquire con il presidente del CIP Luca Pancalli in relazione alla comunicazione arrivata venerdì scorso in Federazione riguardo l’attribuzione di un ulterioreparalimpico. ...

