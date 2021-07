(Di martedì 13 luglio 2021) L’annuncio dell’avvenuto partoRodriguez lo ha condiviso nelle prime ore della mattinata di ieri: la piccola Luna Marì è venuta la mondo in modo naturale, sta bene e pesa 2,9 kg e anche la mamma sembra essere in ottima forma. Dopo i primi scatti la showgirl argentina ha pubblicato le prime immagini della neonata che su Quotidianpost.

Advertising

QuotidianPost : Fabrizio Corona, gli auguri inaspettati a Belen: cosa le ha scritto? - veneziaradiotv : Fabrizio Corona scrive a Belen: gli auguri per Luna Marì - zazoomblog : Belen Rodriguez la reazione di Stefano De Martino e Fabrizio Corona alla nascita di Luna Marì - #Belen #Rodriguez… - GiuseppeporroIt : Belen Rodriguez, i gesti di Stefano De Martino e Fabrizio Corona dopo la nascita della piccola Luna Marì (FOTO)… - infoitcultura : Belen Rodriguez, la reazione di Stefano De Martino e Fabrizio Corona alla nascita di Luna Marì -

Ultime Notizie dalla rete : Fabrizio Corona

e Stefano De Martino, ex storici di Belen Rodriguez, hanno reagito pubblicamente sui social alla nascita di Luna Marì, secondogenita della showgirl argentina nata dalla relazione con ...Tra coloro che hanno voluto dedicare un augurio speciale alla showgirl ed al compagno e neo papà Antonino Spinalbese c'è anche, gli auguri a Belen e Antonino Ex ...Tra le numerose persone che hanno avuto un dolce pensiero per l'argentina, spicca l'ex Fabrizio Corona: l'imprenditore ha dedicato una storia alla conduttrice che ha amato per circa quattro anni.Belen Rodriguez ha dato alla luce la sua seconda figlia e il suo ex, Fabrizio Corona, le ha fatto gli auguri tramite social.