Emmy 2021, MJ Rodriguez di Pose è la prima attrice trans candidata (Di martedì 13 luglio 2021) Agli Emmy 2021 MJ Rodriguez è la prima attrice transgender ad aver ricevuto una nomination ai premi per il suo ruolo nella serie tv Pose: 'Rompere le barriere è sempre stato uno dei miei obiettivi'. MJ Rodriguez si è appena resa protagonista di un evento storico. Il volto di Blanca Evangelista in Pose, infatti, si è affermata come la prima attrice transgender ad aver ricevuto una nomination agli Emmy 2021 per il suo ruolo nello show.

