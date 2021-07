Vittoria Euro 2020, i premi dell’UEFA agli Azzurri vincitori (Di lunedì 12 luglio 2021) Ecco quanto entrerà nelle casse della FIGC per la Vittoria di Euro 2020: 200 mila Euro anche ad ogni giocatore della rosa Il Corriere dello Sport riporta l’entità dei premi che entreranno nelle casse dei giocatori e della FIGC dopo la Vittoria di Euro 2020. L’Italia fa guadagnare alla Federcalcio 28 milioni di Euro. La Nazionale, come si legge, aveva già eguagliato il premio del Portogallo nella scorsa edizione (25.5), ma con l’aumento “step by step” introdotto da Ceferin il ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 12 luglio 2021) Ecco quanto entrerà nelle casse della FIGC per ladi: 200 milaanche ad ogni giocatore della rosa Il Corriere dello Sport riporta l’entità deiche entreranno nelle casse dei giocatori e della FIGC dopo ladi. L’Italia fa guadagnare alla Federcalcio 28 milioni di. La Nazionale, come si legge, aveva già eguato ilo del Portogallo nella scorsa edizione (25.5), ma con l’aumento “step by step” introdotto da Ceferin il ...

Ultime Notizie dalla rete : Vittoria Euro La stampa estera celebra la vittoria dell'Italia. I tabloid inglesi: 'Sogno infranto' Di Adriano Gasperetti e Vincenzo Giardina ROMA - La vittoria dell'Italia sull'Inghilterra nella finale di Euro 2020 è stata celebrata dai più importanti giornali stranieri . Subito dopo la vittoria di Donnarumma e compagni, sui siti dei quotidiani sono ...

Italia, il divertente post dell'ambasciata irlandese per la vittoria agli Europei ROMA - "Dopo un intenso weekend di canottaggio abbiamo sistemato le cose. Forza azzurri!". È il divertente post con cui l'ambasciata irlandese ha festeggiato il trionfo dell'Italia contro l'...

Montepremi Europei, l'Italia guadagna 28 milioni con la vittoria Corriere dello Sport EDITORIALE: Gigio Donnarumma, uno stabiese purosangue, trascina l’Italia sul tetto d’Europa 12 Luglio 2021 Armando Fico editoriale, Gigio Donnarumma trascina l'Italia sul tetto d'Europa, Italia campione d'Europa dopo 53 anni, pizzico di napoletanità nella vittoria dell'Italia, portierone ...

Incidente durante i festeggiamenti per l’Italia, muore un giovane Secondo una prima ricostruzione della polizia che indaga, tutti si stavano recando verso il centro della città per festeggiare la vittoria dell’Italia a Euro 2020. L’impatto è avvenuto non distante ...

