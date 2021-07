Calciomercato Serie C, Monopoli: Viteritti firma fino al 2023 (Di lunedì 12 luglio 2021) Monopoli - Tramite un comunicato apparso sul proprio sito, il Monopoli ha annunciato "di aver acquisito, a titolo definitivo dal Potenza Calcio, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 12 luglio 2021)- Tramite un comunicato apparso sul proprio sito, ilha annunciato "di aver acquisito, a titolo definitivo dal Potenza Calcio, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore ...

Advertising

tuttonapoli : UFFICIALE - Piaceva al Napoli, De Paul lascia la Serie A: è un nuovo giocatore dell'Atletico - sportli26181512 : Calciomercato Serie C, Fermana: Bugaro firma fino al 2023: L'esterno: 'Questa chiamata è per me uno stimolo enorme… - sportli26181512 : Calciomercato Serie C, Monopoli: Viteritti firma fino al 2023: Il giocatore: 'Sono molto contento di proseguire il… - sololagiuli : Nazionale Europei vittoria…tutto meraviglioso..Siamo entrati nella storia e sono sicura sarà una lunga storia vince… - sportli26181512 : Calciomercato Serie C, Triestina: triennale per Coppola: Gli alabardati hanno annunciato la firma del difensore… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Serie Calciomercato Serie C, Triestina: triennale per Coppola Passato dal Torino al Livorno , con i labronici è stato aggregato alla prima squadra nella stagione 2019/2020, collezionando sei presenze in Serie B condite da una rete. Nella passata stagione ha ...

Calciomercato Serie C, Monopoli: Viteritti firma fino al 2023 MONOPOLI - Tramite un comunicato apparso sul proprio sito, il Monopoli ha annunciato "di aver acquisito, a titolo definitivo dal Potenza Calcio, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore ...

Calciomercato Serie C, Vis Pesaro: ecco Cusumano Corriere dello Sport Calcio: Lazio, Reina "Sarri una garanzia" "Quando si apprenderanno le sue idee, mi auguro che la Lazio possa produrre un calcio bellissimo come quello ammirato a Napoli - spiega il portiere spagnolo in conferenza stampa dal ritiro di ...

UFFICIALE - Piaceva al Napoli, De Paul lascia la Serie A: è un nuovo giocatore dell'Atletico Dopo cinque stagioni, Rodrigo de Paul lascia Udine e la Serie A e torna in Spagna. Il centrocampista argentino, fresco vincitore della Copa America e grande protagonista nel torneo, ha firmato un cont ...

Passato dal Torino al Livorno , con i labronici è stato aggregato alla prima squadra nella stagione 2019/2020, collezionando sei presenze inB condite da una rete. Nella passata stagione ha ...MONOPOLI - Tramite un comunicato apparso sul proprio sito, il Monopoli ha annunciato "di aver acquisito, a titolo definitivo dal Potenza Calcio, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore ..."Quando si apprenderanno le sue idee, mi auguro che la Lazio possa produrre un calcio bellissimo come quello ammirato a Napoli - spiega il portiere spagnolo in conferenza stampa dal ritiro di ...Dopo cinque stagioni, Rodrigo de Paul lascia Udine e la Serie A e torna in Spagna. Il centrocampista argentino, fresco vincitore della Copa America e grande protagonista nel torneo, ha firmato un cont ...