Bernardeschi - Juve | addio sempre vicino Ecco chi è in pole

(Di lunedì 12 luglio 2021) Federicoè in uscita. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport , la Lazio è interessata all'esterno dellantus. Condividi: Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra) Fai clic per condividere su Facebook (Si ...

Advertising

forumJuventus : Il Tempo: 'La Lazio di Sarri ci prova per Bernardeschi. Il contratto con la Juve scadrà il prossimo anno e i bianc… - betterxzayn : bernardeschi non ha fatto una bella stagione, si è rovinato andando alla juve e lo sappiamo tutti, ma non merita tutto questo odio - shakijra : RT @ashcoltami: Federico Bernardeschi nuovo rigorista della Juve Ronaldo te ne torni a casa tua - Luisa70368354 : RT @GianniJ08: #Chiesa #Bonucci #Chiellini #Bernardeschi IL gruppo #Juve Campione d'Europa #ITAENG #Euro2020Final - ilbianconerocom : #Calciomercato, #Bernardeschi sorride, si sfoga e prepara il rilancio: la #Juve lo gestirà così… -

Ultime Notizie dalla rete : Bernardeschi Juve

Federicoè in uscita. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport , la Lazio è interessata all'esterno della Juventus. Condividi: Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una ...... un traguardo eccezionale che ha già portato in gloria i giocatori bianconeri autentici protagonisti del torneo, oltre a Chiellini, Bonucci, Chiesa e, fra le stelle dell'europeo (...Questo sito non rappresenta una testata giornalistica in quanto aggiornata senza alcuna periodicità. In linea con quanto detto non può considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n° 62 de ...non convocato in ritiro dalla Lazio dopo che il giocatore non si era presentato al raduno. Milan e Juventus sono ugualmente interessate, mettendo sul piatto Romagnoli e Bernardeschi.