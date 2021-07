L’Angelus del papa dall’ospedale Il ringraziamento agli operatori e l'esortazione a considerare il servizio sanitario non in chiave economica (Di domenica 11 luglio 2021) Dopo l’operazione il papa è ancora ricoverato nel policlinico Gemelli di Roma. Oggi ha recitato L’Angelus, per la prima volta, dalla finestra al decimo piano dell’ospedale. (immagine: tratta da trasmissione Rai) L'articolo L’Angelus del papa dall’ospedale <small class="subtitle">Il ringraziamento agli operatori e l'esortazione a considerare il servizio sanitario non in chiave economica</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di domenica 11 luglio 2021) Dopo l’operazione ilè ancora ricoverato nel policlinico Gemelli di Roma. Oggi ha recitato, per la prima volta, dalla finestra al decimo piano dell’ospedale. (immagine: tratta da trasmissione Rai) L'articolodel Ile l'ilnon in proviene da Noi Notizie..

