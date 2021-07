Dario Saric: stagione finita per il croato dei Suns (Di giovedì 8 luglio 2021) La gioia dei Suns per la vittoria riportata in gara 1 contro i Milwakee Bucks porta in dote anche il terribile infortunio occorso alla loro ala, Dario Saric, che sarà costretto ad abbandonare anzitempo le Finals Nba per la rottura del legamento crociato sinistro. Come verrà sostituito Dario Saric? Ha provato a spiegarlo il coach dei Phoenix Suns Monty Williams: “Abbiamo diverse opzioni. Frank Kaminskye Torry Craig, ad esempio. Frank è un giocatore intelligentissimo , che ha centimetri e grande capacità di creare gioco. Se vogliamo andare più piccoli usiamo Torrey. Ma nel caso c’è ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 8 luglio 2021) La gioia deiper la vittoria riportata in gara 1 contro i Milwakee Bucks porta in dote anche il terribile infortunio occorso alla loro ala,, che sarà costretto ad abbandonare anzitempo le Finals Nba per la rottura del legamento crociato sinistro. Come verrà sostituito? Ha provato a spiegarlo il coach dei PhoenixMonty Williams: “Abbiamo diverse opzioni. Frank Kaminskye Torry Craig, ad esempio. Frank è un giocatore intelligentissimo , che ha centimetri e grande capacità di creare gioco. Se vogliamo andare più piccoli usiamo Torrey. Ma nel caso c’è ...

