Ultime Notizie Roma del 07-07-2021 ore 17:10 (Di mercoledì 7 luglio 2021) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalle redazioni in studio Ferrigno ancora estivi un’apertura andiamo da Haiti il presidente giovane il Molise è stato assassinato oggi ritornato il primo ministro ad interim è stato ucciso questa mattina nella sua abitazione da un commando formato da elementi stranieri ha detto il primo ministro uscente Aggiungendo che da questo momento va assunto egli stesso le redini del paese il premier ha invitato alla calma la popolazione è assicurato che la polizia e l’esercito manterranno lordi moglie del presidente rimasta ferita nell’attacco ed è ricoverata in ospedale che mi addormento Europei di Calcio ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 7 luglio 2021)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalle redazioni in studio Ferrigno ancora estivi un’apertura andiamo da Haiti il presidente giovane il Molise è stato assassinato oggi ritornato il primo ministro ad interim è stato ucciso questa mattina nella sua abitazione da un commando formato da elementi stranieri ha detto il primo ministro uscente Aggiungendo che da questo momento va assunto egli stesso le redini del paese il premier ha invitato alla calma la popolazione è assicurato che la polizia e l’esercito manterranno lordi moglie del presidente rimasta ferita nell’attacco ed è ricoverata in ospedale che mi addormento Europei di Calcio ...

Corriere : Boom di contagi tra gli under 30: la Catalogna nel weekend chiude i locali notturni - Corriere : Sara Pedri, la ginecologa sparita, e quel sistema punitivo che regnava in ospedale a T... - fanpage : Arrivano le prime sospensioni. - corgiallorosso : #Inter, #Inzaghi blinda #Dimarco: “Puntiamo su di lui”. E su #Perisic aggiunge: “Lo aspetto a braccia aperte”… - PasqualeCacace5 : RT @sole24ore: Coronavirus, Figliuolo alle Regioni: corsia preferenziale per vaccinare prof in hub -