Cultura: Federculture, 2020 anno terribile per il settore, negativi tutti gli indicatori (2) (Di mercoledì 7 luglio 2021) (Adnkronos) - Un quadro netto che Federculture ha voluto approfondire sondando, per il secondo anno consecutivo, gli enti e le imprese della Cultura attraverso un'indagine sul campo mirata a far emergere gli impatti della crisi, ma anche le aspettative e le prospettive per la ripresa. I risultati parlano chiaro. La crisi ha colpito e duramente: il 62% delle imprese dichiara impatti sul proprio bilancio fino al 60%, per il 12% l'impatto è anche superiore a questa soglia, con conseguenti ripercussioni anche sull'organizzazione del lavoro, circa il 70% ha fatto ricorso a Cig o Fis, e sulle attività largamente riconvertite al digitale per ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 luglio 2021) (Adnkronos) - Un quadro netto cheha voluto approfondire sondando, per il secondoconsecutivo, gli enti e le imprese dellaattraverso un'indagine sul campo mirata a far emergere gli impatti della crisi, ma anche le aspettative e le prospettive per la ripresa. I risultati parlano chiaro. La crisi ha colpito e duramente: il 62% delle imprese dichiara impatti sul proprio bilancio fino al 60%, per il 12% l'impatto è anche superiore a questa soglia, con conseguenti ripercussioni anche sull'organizzazione del lavoro, circa il 70% ha fatto ricorso a Cig o Fis, e sulle attività largamente riconvertite al digitale per ...

Advertising

umbertocroppi : RT @DavideTieghi: ?? ?? #Cultura ?? #7luglio Presentazione 17° Rapporto Annuale @Federculture. 'IMPRESA CULTURA. Progettare e ripartire'.… - DavideTieghi : RT @Federculture: Da Istituto per il Credito Sportivo nuove opportunità finanziarie per il settore cultura - karaguiozova : RT @Federculture: Da Istituto per il Credito Sportivo nuove opportunità finanziarie per il settore cultura - DavideTieghi : ?? ?? #Cultura ?? #7luglio Presentazione 17° Rapporto Annuale @Federculture. 'IMPRESA CULTURA. Progettare e ripart… - carloi : RT @Pentapolisgroup: @Federculture lancia un appello per la costituzione di un fondo nazionale d’investimento per la cultura. Massimiliano… -