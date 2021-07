Morte Raffaella Carrà | ' devastante tumore ai polmoni' | la madre lottò contro lo stesso male

(Di martedì 6 luglio 2021) Non aveva aggiunto altri dettagli sulla malattia dial momento non resa ufficiale ma vari organi di informazione tra cui anche TgCom24 ha scritto in merito: Non è stata resa nota ...

FranAltomare : Il concetto di morte è incompatibile con Raffaella Carrà. Eterna fin dal primo giorno. - vladiluxuria : La morte di Raffaella Carrà mi coglie impreparata, sbigottita, addolorata. La colonna sonora delle nostre feste e d… - Radio1Rai : ??La morte di Raffaella #Carrá, 78 anni. Il profilo di questa indimenticabile icona del mondo dello spettacolo, dise… - margheritap16 : RT @ToniaPeluso: La notizia della morte di Raffaella Carrà ci lascia di sasso perché la immaginavamo eterna. E lo sarà. - soloversacexme : RT @nicoyatta: La maggior parte di noi quando morì Judy Garland non era ancora nato o era molto piccolo, quindi la morte di Raffaella credo… -

Carrà è stata una donna che ha ispirato diverse generazioni con allegria, coraggio e ... La notizia delladi Carrà ha fatto subito il giro del mondo ed è stata riportata con grande ...Nel giorno di Italia - Spagna, semifinale di Euro 2020, la regina della tv è riuscita a strappare il suo spazio anche sui giornali sportivi: la notizia della sua, infatti, campeggia sulle prime pagine dei principali quotidiani, accanto alle ultime sulla nazionale. Dal "Chissà se va" del Corriere dello sport, al "Forza azzurri da Trieste in giù" della ...Quanto”. Barbara D’Urso dal canto suo ha preferito non replicare, ma in tanti hanno trovato assolutamente fuori luogo quanto da lei scritto via social in merito alla morte di Raffaella Carrà.IL governatore calabrese Nino Spirlì conosceva personalmente Raffaella Carrà. Da uomo di spettacolo, quale è, Spirlì ricorda la diva italiana, pure icona gay nel mondo. Il presidente della Regione le ...