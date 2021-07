Moby e Tirrenia ammesse al concordato | la soddisfazione del sindaco di Olbia

(Di martedì 6 luglio 2021) (Visited 90 times, 90 visits today) Notizie Simili:capitale tra le città del mirto: si prepara… Un giovanissimo fantino di Santa Teresa Gallura in… Via libera da parte del ...

Advertising

reportrai3 : Nessuno stop ai traghetti. Il tribunale salva dal naufragio Moby e Tirrenia. ?? - sole24ore : Sulla prima pagina del #Sole24Ore di oggi, martedì #6luglio: caccia ai gioielli di #PiazzaAffari. Accelera lo shopp… - 0766news_TripTv : ?? Codici: 'vigileremo sul rispetto dei collegamenti navali di Moby e Cin Tirrenia per tutelare i viaggiatori' ???? Le… - LavoroLazio_com : Codici: 'Vigileremo sul rispetto dei collegamenti navali di Moby e Cin Tirrenia per tutelare i viaggiat... - 1757rebelde : RT @reportrai3: Nessuno stop ai traghetti. Il tribunale salva dal naufragio Moby e Tirrenia. ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Moby Tirrenia

Il commento del sindaco di Olbia. Il Tribunale di Milano ha dichiaratoS.p. A . e poi Cinammesse alla procedura concordataria proposta dalle imprese. 'La giusta risposta a quanti pensavano di fare dell' azienda un sol boccone e a chi si è lasciato andare, ...Dopo, il Tribunale di Milano ha ammesso anche la Compagnia Italiana di Navigazione (ex) alla procedura concordataria proposta dall'impresa. "CIN " si legge in una nota " dopo aver superato ...CIVITAVECCHIA – “Massima attenzione per garantire il rispetto dei diritti dei viaggiatori”. Lo dice l’associazione Codici che interviene all’indomani del pronunciamento del Tribunale di Milano, che ha ...Con il tribunale che ha decretato il concordato d'impresa, il prossimo passo ora è racimolare soldi da dare a banche, obbligazionisti e amministratori straordinari.