Migranti | Bernini | ' Italia non può essere Terra promessa'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 6 luglio 2021) Roma, 6 lug. (Adnkronos) - "La Ocean Viking sta navigando nel Medineo con quasi seicentoa bordo, e Sos Medinee ha chiesto all'Unione europea di coordinare urgentemente lo sbarco in un luogo sicuro. L'esito è scontato: nel silenzio di Malta e nel disinteresse di Bruxelles la nave approderà in un portono". Lo dice la presidente dei senatori di FI Anna Maria. "Nelle stesse ore, il Tavolo per l'Asilo ha chiesto a Draghi di cancellare gli accordi con Tripoli e di interrompere i finanziamenti alla Guardia costiera libica. Qual è l'obiettivo? Incentivare il traffico di esseri ...