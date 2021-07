La ginnasta Alexandra Agiurgiuculese convocata per le olimpiadi di Tokyo

(Di martedì 6 luglio 2021) È confermato: laè stata ufficialmenteper i Giochi Olimpici didopo gli assoluti di Folgaria, dove ha conquistato il bronzo! Insieme a lei, anche la spadista Mara Navarria, che da un anno si allena all’Associazione Sportiva Udinese (Asu). Quella bianconera sarà così «una delle poche società a poter vantare fra le sue fila ben due atlete di tale caratura», ha sottolineato il presidente di Asu Alessandro Nutta ricordando come «sono stati mesi difficili per loro, che si sono viste posticipare ledi un anno, ma anche per lo sport in ...

udine Grande soddisfazione in casa Asu Udine dopo la conferma che la punta di diamante della squadra di ginnastica ritmica Alexandra Agiurgiuculese parteciperà alle Olimpiadi. Insieme a lei ci ...La villasantese Martina Maggio, quarta al corpo libero agli Europei a fine aprile, è convocata nella squadra della ginnastica artistica per le Olimpiadi di Tokyo. Scelte anche le farfalle della ritmic ...