La classifica di governatori e sindaci incorona Zaia e Decaro. Sul podio c’è anche De Luca. Scatto in avanti per Bonaccini – Il sondaggio (Di lunedì 5 luglio 2021) Sono Luca Zaia e Antonio Decaro gli amministratori locali con il più elevato indice di gradimento in Italia. Il 74% dei consensi per il presidente della Regione Veneto e il 65% per il sindaco di Bari. Questo è il risultato del Governance pool 2021 realizzato da Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore. Nella classifica dei governatori di regione, dietro Zaia c’è Stefano Bonaccini (Emilia-Romagna) che raggiunge quota 60% e scalza così Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia) dal secondo posto. Seguono il presidente della Campania Vincenzo De Luca al terzo ... Leggi su open.online (Di lunedì 5 luglio 2021) Sonoe Antoniogli amministratori locali con il più elevato indice di gradimento in Italia. Il 74% dei consensi per il presidente della Regione Veneto e il 65% per il sindaco di Bari. Questo è il risultato del Governance pool 2021 realizzato da Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore. Nelladeidi regione, dietroc’è Stefano(Emilia-Romagna) che raggiunge quota 60% e scalza così Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia) dal secondo posto. Seguono il presidente della Campania Vincenzo Deal terzo ...

