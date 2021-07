Maradona Jr è il nuovo allenatore del Napoli United (Di domenica 4 luglio 2021) Napoli - "4 luglio 1984 Diego Armando Maradona arriva a Napoli . Il sogno diventa realtà... 4 luglio 2021 Diego Armando Maradona è l'allenatore del Napoli United. La storia continua..." . A distanza ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 4 luglio 2021)- "4 luglio 1984 Diego Armandoarriva a. Il sogno diventa realtà... 4 luglio 2021 Diego Armandoè l'del. La storia continua..." . A distanza ...

Advertising

salvione : Maradona Jr è il nuovo allenatore del Napoli United - sportli26181512 : Maradona Jr è il nuovo allenatore del Napoli United: Il club partenopeo che milita in Eccellenza annuncia il figlio… - FrancescoRoma78 : RT @LeBombeDiVlad: ?? Dopo 37 anni dall'arrivo di #Maradona al #Napoli ?? Il @afronapoli annuncia l'arrivo di Maradona Jr come nuovo allenato… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Diego Maradona Jr allenerà in Eccellenza: è il nuovo tecnico del Napoli United - petrazzuolo : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Diego Maradona Jr allenerà in Eccellenza: è il nuovo tecnico del Napoli United -