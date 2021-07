Procure scatenate | perquisiti gli uffici di Dupond-Moretti

Leggi su cityroma

(Di sabato 3 luglio 2021) Il guardasigilli aveva ordinato ispezioni ministeriali ma i magistrati lo accusano di agire in conflitto d’interesse in quanto ex avvocato Una perquisizione clamorosa quella avvenuta ieri a Parigi: gliali della gendarmeria hanno infatti frugato per ore neglidel ministero di Giustizia nella centralissima place Vendôme. L’iniziativa avviene nella cornice di un’inchiesta nei confronti del guardasigilli Eric-per «conflitto d’interesse» aperta dalla Corte di giustizia della repubblica (Cjr), l’unico organismo che può giudicare il ministro.E nasce dalla denuncia ...