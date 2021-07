Emanuela Loi: agente per caso, poliziotta per scelta (Di venerdì 2 luglio 2021) Il racconto intimo, nella testimonianza della sorella, dell’unica donna delle scorte, vittima dell’attentato mafioso di via D’Amelio a Palermo, il 19 luglio del 1992. I sogni, le aspirazioni, la vita di una ragazza di 24 anni precipitata nell’inferno siciliano Leggi su espresso.repubblica (Di venerdì 2 luglio 2021) Il racconto intimo, nella testimonianza della sorella, dell’unica donna delle scorte, vittima dell’attentato mafioso di via D’Amelio a Palermo, il 19 luglio del 1992. I sogni, le aspirazioni, la vita di una ragazza di 24 anni precipitata nell’inferno siciliano

Ultime Notizie dalla rete : Emanuela Loi Emanuela Loi: agente per caso, poliziotta per scelta Il racconto intimo, nella testimonianza della sorella, dell'unica donna delle scorte, vittima dell'attentato mafioso di via D'Amelio a Palermo, il 19 luglio del 1992. I sogni, le aspirazioni, la vita ...

Progetto #DonneRigenerAttive: ''Il Valore delle Donne Contro ogni Violenza'' ... dato frutti e ospitato i messaggi di chi non vuole dimenticare Paolo Borsellino, Agostino Catalano, Claudio Traina, Emanuela Loi, Walter Eddi Cosina, Vincenzo Li Muli, Per quanto premesso, Il CENTRO ...

Uno spazio pubblico per Emanuela Loi, approvata la mozione della Carboni il Resto del Carlino Uno spazio pubblico per Emanuela Loi, approvata la mozione della Carboni Il consiglio di San Costanzo ha votato all’unanimità la mozione di Nicoletta Carboni del gruppo di minoranza ‘Coraggio per Cambiare’ volta ad intitolare uno spazio pubblico a Emanuela Loi, fra gli age ...

Novara dedica un luogo simbolo alla guardia del corpo di Borsellino Approvata all'unanimità dal Consiglio comunale una mozione di Fratelli d'Italia per ricordare Emanuela Loi, la prima donna della Polizia di Stato, componente della scorta del giudice di Palermo, cadut ...

