Valeria Fabrizi operata all’occhio | l’attrice di che Dio ci aiuti ci scherza su

Leggi su cityroma

(Di giovedì 1 luglio 2021) Piccolo intervento per, che ci hato sopra nella sua pagina Instagram, mostrandosi con l’occhio fasciato. Nulla di grave per84enne che si è sottoposta a un’operazione per curare la cataratta, una processo degenerativo che comporta la perdita di trasparenza del cristallino nell’occhio e, di conseguenza, una diminuzione della vista. L’ironia sulla cataratta diL’intervento è delicato ma avviene in pochi minuti e prevede la sostituzione del cristallino con una lente artificiale. La simpatica attrice che negli anni recenti è nota soprattutto ...