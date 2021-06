Norvegia | guerra al fotoritocco | “Crea disturbi mentali nei giovani”

(Di martedì 29 giugno 2021) Roma, 29 giu – Inal: troppe foto lontane anni luce dai corpi originali sui social e sui manifesti, complici anche le attività degli influencer, stanno plagiando l’idea di sé di moltiche arrivano a diventare una vera e propria malattia mentale., multe alLadecide quindi di mettere un freno alcon una nuova legge varata nei giorni scorsi dal parlamento. Si rischiano dunque multe salate le foto ritoccate per scopi pubblcitari non saranno esplicitamente rappresentate come tali ...

Advertising

Th3P3ck : RT @IlPrimatoN: Le foto dovranno essere accompagnate dalla dicitura 'ritoccato', o gli autori verranno sanzionati - ruisseau : RT @IlPrimatoN: Le foto dovranno essere accompagnate dalla dicitura 'ritoccato', o gli autori verranno sanzionati - IlPrimatoN : Le foto dovranno essere accompagnate dalla dicitura 'ritoccato', o gli autori verranno sanzionati - Rog_2 : RT @Icios007: Gran Bretagna, Spagna e Norvegia, telefonini vietati a scuola. In Italia scoppierebbe la “guerra civile” - Icios007 : Gran Bretagna, Spagna e Norvegia, telefonini vietati a scuola. In Italia scoppierebbe la “guerra civile” -

Ultime Notizie dalla rete : Norvegia guerra

Dopo la, lae l'Urss si presero cura congiuntamente dei resti, assicurandosi che venissero tenuti in modo appropriato. Tuttavia, con il passare degli anni, le tensioni legate alla ...8 / 10 Gamereactor Portogallo 8 / 10 Gamereactor Regno Unito 8 / 10 Gamereactor8 / 10 ... 0 Pronti alladi Ahn'Qiraj in World of Warcraft: Classic NEWS. Scritto da Fabrizia Malgieri 30 ...Atlantic Crossing: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata in onda stasera - 29 giugno 2021 - alle ore 21,20. Scopri di più ...Nel 1951, con l’Operazione Asfalto vennero riesumati oltre ottomila soldati dell’Armata Rossa, e i loro resti furono trasferiti sull’Isola di Tjøtta “per ragioni di sicurezza nazionale” ...