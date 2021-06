Variante Delta, mascherine potrebbero tornare obbligatorie? Il punto di Brusaferro (Di domenica 27 giugno 2021) Il 28 giugno decade l'obbligo di mascherine all'aperto. Bisognerà indossarle al chiuso, in caso di affollamento o comunque di impossibilità a mantenere il distanziamento. È un traguardo che segnala in maniera inequivocabile che la partita contro il Covid è in un momento favorevole ai fini dell'uscita della pandemia. Ma non è finita e proprio in relazione alla questione mascherine c'è un'intervista a Repubblica (27 giugno 2021) del professor Silvio Brusaferro che delinea in maniera chiara le prospettive. Via la mascherina dal 28, scelta che dipende dai dati A parlare, come è noto, è il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità e ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 27 giugno 2021) Il 28 giugno decade l'obbligo diall'aperto. Bisognerà indossarle al chiuso, in caso di affollamento o comunque di impossibilità a mantenere il distanziamento. È un traguardo che segnala in maniera inequivocabile che la partita contro il Covid è in un momento favorevole ai fini dell'uscita della pandemia. Ma non è finita e proprio in relazione alla questionec'è un'intervista a Repubblica (27 giugno 2021) del professor Silvioche delinea in maniera chiara le prospettive. Via la mascherina dal 28, scelta che dipende dai dati A parlare, come è noto, è il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità e ...

