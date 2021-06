Polizia in stazione: sequestrati droga nascosta nelle aiuole e un rasoio da barbiere come arma (Di domenica 27 giugno 2021) Nel pomeriggio di sabato 26 giungo equipaggi della Volante della Questura di Bergamo ed unità specializzate del Reparto Cinofili di Milano hanno svolto un esteso servizio di prevenzione e controllo nelle zone adiacenti la stazione Ferroviaria, le Autolinee e la zona Teb di Bergamo. Nel corso del servizio sono stati rinvenuti alcuni involucri di sostanza stupefacente occultati nelle aiuole e due persone sono segnalate alla Prefettura per possesso di sostanze stupefacenti. Uno di loro, un cittadino ucraino di 22 anni, è stato trovato in possesso di un rasoio di barbiere di circa 14 ... Leggi su bergamonews (Di domenica 27 giugno 2021) Nel pomeriggio di sabato 26 giungo equipaggi della Volante della Questura di Bergamo ed unità specializzate del Reparto Cinofili di Milano hanno svolto un esteso servizio di prevenzione e controllozone adiacenti laFerroviaria, le Autolinee e la zona Teb di Bergamo. Nel corso del servizio sono stati rinvenuti alcuni involucri di sostanza stupefacente occultatie due persone sono segnalate alla Prefettura per possesso di sostanze stupefacenti. Uno di loro, un cittadino ucraino di 22 anni, è stato trovato in possesso di undidi circa 14 ...

Agenzia_Ansa : Armato di coltello alla stazione Termini, la polizia spara per fermarlo. L'episodio è accaduto ieri sera intorno al… - amnestyitalia : Il 1° febbraio il mondo dello studente Ahmed Samir è crollato. In quel fatidico giorno, a mezzogiorno, Ahmed si è p… - grasderost : RT @GuidoCrosetto: La prossima persona che si aggirerà armata di coltello, di spranga o con un’ascia, per strada o in una stazione, chi la… - Ile2S : @waperon @archifunkytetto @emanuelefelice2 Finirà che anche in Italia la polizia si girerà dall'altra parte per com… - cicotobbistiwn : Chuck e Wiliam nella stazione di polizia: -