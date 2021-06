Mascherine, via all'aperto da domani. Brusaferro: «Pronti a rimetterle se i contagi saliranno» (Di domenica 27 giugno 2021) Da domani 28 giugno cade l'obbligo di indossare le Mascherine all'aperto. Con un grande "ma", sottolineato più volte dal governo e dal Comitato tecnico scientifico. Andranno... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 27 giugno 2021) Da28 giugno cade l'obbligo di indossare leall'. Con un grande "ma", sottolineato più volte dal governo e dal Comitato tecnico scientifico. Andranno...

Advertising

borghi_claudio : Adesso che ci sono milioni di vaccinati, alla prossima salita dei contagi mi raccomando ricordarsi di dare la colpa… - RaiNews : Il presidente dell'Iss: 'I casi in italia decrescono in assoluto ma quelli sostenuti dalla variante Delta stanno sa… - MediasetTgcom24 : Covid, Brusaferro: 'Via le mascherine all'aperto, ma se i contagi risalgono torneranno' #Coronavirus… - AlexGiudetti : RT @PicodaMirandola: Comunque la maggioranza non ha ancora capito quanti cavalli di troia stanno usando. Si continua a parlare di SC2 e Spi… - Zanetti26553532 : RT @borghi_claudio: Adesso che ci sono milioni di vaccinati, alla prossima salita dei contagi mi raccomando ricordarsi di dare la colpa all… -