Maneskin, denuncia shock francese: "L'Italia ci rubò il Mondiale, vendetta!" (Di domenica 23 maggio 2021) Un giornalista francese dopo l'Eurovision: "L'Italia chi ha rubato la coppa del mondo nel 2006 grazie alla Var" Il nome di Yannick Vely non dirà probabilmente molto ai lettori. Per la cronaca, si tratta del giornalista di 'Paris Match' che la scorsa notte, dopo il successo dei Maneskin all'Eurovision, ha lanciato uno 'scandalo' totalmente inventato: Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

