Juventus, incontro tra Agnelli e Chiellini: deciso il futuro del capitano (Di venerdì 21 maggio 2021) Juventus – Fine di un’era bianconera. Con l’addio allo scudetto è arrivato anche l’addio di Buffon ma sembra non esser finita qui. Infatti anche il capitano bianconero può lasciare la Juventus, ovvero Giorgio Chiellini. Il numero 3 è in scadenza di contratto e non è ancora stato deciso in modo chiaro il suo futuro. Nelle ultime ore però sembra esserci stato un incontro tra Agnelli e Chiellini. Juventus, ecco il futuro di Chiellini Ieri, riporta la ‘Gazzetta dello Sport’, ci sarebbe stato un incontro interlocutorio tra Chiellini e Andrea Agnelli, durante il quale si sarebbe parlato inevitabilmente di futuro. Il ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 21 maggio 2021)– Fine di un’era bianconera. Con l’addio allo scudetto è arrivato anche l’addio di Buffon ma sembra non esser finita qui. Infatti anche ilbianconero può lasciare la, ovvero Giorgio. Il numero 3 è in scadenza di contratto e non è ancora statoin modo chiaro il suo. Nelle ultime ore però sembra esserci stato untra, ecco ildiIeri, riporta la ‘Gazzetta dello Sport’, ci sarebbe stato uninterlocutorio trae Andrea, durante il quale si sarebbe parlato inevitabilmente di. Il ...

