Covid: Veneto, ieri oltre 43mila dosi somministrate (Di venerdì 21 maggio 2021) Torna sul proprio target quotidiano di somministrazioni il Veneto, dove ieri sono state fatte 43.203 dosi di vaccino anti - Covid, che portano il totale a 2.441.307, pari al 92,7% delle forniture ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 21 maggio 2021) Torna sul proprio target quotidiano di somministrazioni il, dovesono state fatte 43.203di vaccino anti -, che portano il totale a 2.441.307, pari al 92,7% delle forniture ...

Advertising

zaiapresidente : ?? APRONO OGGI LE PRENOTAZIONI PER I 40ENNI, SUBITO 200.000 POSTI DISPONIBILI. Il Veneto apre da oggi pomeriggio all… - veneziatoday : Coronavirus, bollettino del 21 maggio: i numeri in Veneto e provincia di Venezia - ilbassanese : Coronavirus, il punto di Luca Zaia: «I parametri ci dicono che di fatto siamo in zona bianca» - Adnkronos : Contagi e dati Covid: per il governatore #Zaia il Veneto 'di fatto' è #zonabianca. - lifestyleblogit : Covid, Zaia: 'Veneto zona bianca di fatto' - -