Canottaggio, Coppa del Mondo Lucerna 2021: Gennaro Di Mauro in semifinale, Simone Martini in Finale C nel singolo senior maschile Potrebbe essere un allungo decisivo verso le Olimpiadi quello di Gennaro Di Mauro nei confronti di Simone Martini: i due azzurri sono in competizione per il posto sul singolo senior maschile che prenderà parte ai Giochi per l'Italia ed oggi nei quarti di Finale della Coppa del Mondo di Canottaggio Di Mauro ha fatto meglio del connazionale. Nella sessione pomeridiana della prima giornata della seconda tappa della Coppa del Mondo di Canottaggio, infatti i due azzurri, che avevano superato le batterie al mattino, erano impegnati, seppur in due serie differenti, nei quarti di Finale del singolo

