Bollino per aziende turistiche covid free a Ischia e Procida (Di giovedì 20 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoUn Bollino per le aziende turistiche covid free di Ischia e Procida: è l’iniziativa che sarà presentata sabato dal governatore della Campania, Vincenzo De Luca, e dalla ASL Napoli 2 Nord per certificare la vaccinazione del personale di alberghi, ristoranti e stabilimenti balneari delle isole di Ischia e Procida. L’idea è della azienda sanitaria che la svilupperà in collaborazione con Federalberghi Ischia e Procida, Confindustria Turismo, Associazione Termalisti e Ischia is More che potranno quindi pubblicizzare l’avvenuta vaccinazione di almeno il 90 % del loro personale con l’esposizione del Bollino fornito dalla ASL ed attraverso i ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 20 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoUnper ledi: è l’iniziativa che sarà presentata sabato dal governatore della Campania, Vincenzo De Luca, e dalla ASL Napoli 2 Nord per certificare la vaccinazione del personale di alberghi, ristoranti e stabilimenti balneari delle isole di. L’idea è della azienda sanitaria che la svilupperà in collaborazione con Federalberghi, Confindustria Turismo, Associazione Termalisti eis More che potranno quindi pubblicizzare l’avvenuta vaccinazione di almeno il 90 % del loro personale con l’esposizione delfornito dalla ASL ed attraverso i ...

